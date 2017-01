POL-PB: Golffahrerin und Zeugen nach Unfall mit radelndem Jungen gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) Nach einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer und einem Pkw auf dem Schatenweg vom letzten Freitag sucht die Polizei die beteiligte Autofahrerin sowie Unfallzeugen.

Am Freitag, 27.01.2017, fuhr ein 13-jähriger Radfahrer gegen 13.00 Uhr auf dem rechten Gehweg am Schatenweg ortseinwärts. In der Ausfahrt vom Rewe-Markt hielt eine Frau mit einem Golf. Der Junge prallte mit seinem Mountainbike gegen die linke Seite des Autos, flog auf die Motorhaube und stürzte zu Boden. Die Golffahrerin stieg aus und sprach kurz mit dem Jungen, der zunächst angab, es sei alles in Ordnung. Ohne Austausch der Personalien fuhr die Autofahrerin davon. Der Junge hatte allerdings schwere Verletzungen erlitten. Passanten riefen einen Rettungswagen, mit dem der 13-Jährige ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Autofahrerin soll Mitte 30 Jahre alt sein und hatte blonde schulterlange Haare. Auf dem Beifahrersitz saß ein etwa 14-jähriges Mädchen. Bei dem Auto handelte es sich um einen zweitürigen VW Golf 4 mit PB-Kennzeichen, schwarzen Stahlfelgen und LED-Rückleuchten.

Die gesuchte Fahrerin und Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell