POL-PB: Einbruch über Sonntagmittag

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) In einem Sechs-Parteien-Haus Am Wilhelmsberg ist am Sonntag eingebrochen worden. Die Bewohner einer Wohnung im ersten Stock waren von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum gelangten der oder die Täter in das Treppenhaus und hebelten die Wohnungstür auf. Sie suchten in der Wohnung nach Wertsachen und erbeuteten etwas Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell