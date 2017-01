POL-PB: Auto fährt gegen ausgehobenen Gullydeckel

Delbrück (ots) - (uk) Ein Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen in Boke gegen einen ausgehobenen Gullydeckel gefahren. Dabei entstand etwa 1000 Euro Sachschaden. Der Autofahrer (44) hatte gegen 06.45 Uhr die Kirchbrede in Richtung Boker Straße befahren, als er in der Nähe eines Geldinstituts in der Dunkelheit gegen einen am Fahrbahnrand platzierten Gullydeckel fuhr. Der Deckel war aus einem auf der gegenüber liegenden Straßenseite befindlichen Schacht entnommen und am anderen Fahrbahnrand hingestellt worden. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell