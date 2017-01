POL-PB: Wohnungseinbruch in Delbrück

33129 Delbrück (ots) - (gh) Während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Hausbewohner drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Brombeerweg ein. Ein Kellerfenster wurde gewaltsam aufgedrückt, um in das Haus zu gelangen. Die Zimmer des Hauses wurden durchsucht. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurde durch die Täter offensichtlich nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter Tel.: 05251-3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell