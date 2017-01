POL-PB: Verkehrsunfälle im Bereich der Kreispolizeibehörde Paderborn in der Zeit von Freitag, 27.01.2017, bis Sonntag, 29.01.2017

33102 Paderborn (ots) - Paderborn, Freitag, 27.01.2017, 14:00 Uhr Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person (gh) Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Dubelohstraße von Paderborn in Richtung Schloß Neuhaus. Vor dem Heinz-Nixdorf-Ring geriet sie nach links auf eine Verkehrsinsel. Auf der Verkehrsinsel stieß sie zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum. Bei dem Unfall zog sich die Fahrzeugführerin leichte Verletzungen zu. Schadenshöhe: 3500,00 EUR

Paderborn, Freitag, 27.01.2017, 21:30 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung (gh) Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer kam beim Linksabbiegen von der Staumühler Straße in die Artilleriestraße nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Gartenzaun. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Schadenshöhe: 6000,00 EUR

Lichtenau, Samstag, 28.01.2017, 09:00 Uhr Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person (gh) Ein 77-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr vom Parkplatz des Aldi-Marktes nach links auf die Torfbruchstraße. Dabei übersah er den Pkw einer von rechts kommenden 29-jährigen Fahrzeugführerin und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall zog sich die Fahrzeugführerin leichte Verletzungen zu. Schadenshöhe: 11000,00 EUR

Delbrück-Westenholz, Freitag, 27.01.2017, 17:30 - 19:45 Uhr Verkehrsunfall mit Flucht (gh) Im Bereich einer Grundstückszufahrt eines Wohnhauses im Springpatt wurde am Freitagabend eine Grundstücksmauer durch ein Kraftfahrzeug stark beschädigt. Die Mauer wurde auf einer Länge von drei Metern beschädigt und umgeworfen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Angaben zu machen und sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Paderborn unter Tel. 05251/3060 entgegen.

Delbrück, 28.01.2017, 11:50 Uhr Verkehrsunfall mit Personenschaden (gh) Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein 38-jähriger Opelfahrer rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt eines Wohnhauses in der Wittmundstraße auf die Fahrbahn. Dabei übersah er einen 8-jährigen Jungen, der mit seinem Tretroller den Gehweg in Richtung Ostenländer Straße befuhr. Im Bereich der Einfahrt prallte das Kind gegen den linken hinteren Radkasten des Pkw. Bei dem Zusammenprall wurde der Junge verletzt. Nach einer ersten Versorgung am Unfallort wurde der Junge mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

