POL-PB: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Delbrück (ots) - (mb) Am Donnerstag sind zwei Autofahrerinnen bei einem Auffahrunfall auf der Kaunitzer Straße verletzt worden. Gegen 15.10 Uhr fuhr eine 35-jährige Golffahrerin von Steinhorst in Richtung Kaunitz. An der Einmündung Steinbredde wollte sie nach rechts abbiegen und verlangsamte ihre Geschwindigkeit. Das bemerkte eine hinter ihr fahrende 21-jährige Fiatfahrerin zu spät. Auch durch ein Brems- und Ausweichmanöver konnte sie den Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Salzkotten gebracht. Am Fiat entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell