POL-PB: Einbruch am Abend

Delbrück-Ostenland (ots) - (mb) Am Mittwochabend ist am Drosselweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Die Bewohner waren zwischen 17.30 Uhr und 20.20 Uhr nicht zuhause. In dieser Zeit hebelten Einbrecher ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf und stiegen ein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und legten Beute, in diesem Fall Schmuck, zusammen. Vermutlich wurden die Täter gestört, denn sie ließen die Beute zurück und verschwanden unbemerkt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

