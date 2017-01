POL-PB: Frontalunfall bei Überholmanöver

Paderborn (ots) - Paderborn Frontalunfall bei Überholmanöver

(mb) Zwei schwerverletzte Autofahrer und drei beschädigte Autos - zwei mit Totalschaden - sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf der B1 zwischen dem Diebesweg und der Dubelohstraße ereignet hat.

Gegen 07.20 Uhr fuhr ein 26-jähriger Audi-A3-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Elsen. Einige hundert Meter vor der Brücke Mastbruchstraße setzte er auf der einspurigen Richtungsfahrbahn trotz doppelt durchgezogener Fahrbahnbegrenzung zum Überholen an. Er nutzte der linken Fahrstreifen des Gegenverkehrs für sein Überholmanöver und kollidierte seitlich mit dem Außenspiegel des ersten überholten Autos, einem Mercedes. Der Audifahrer versuchte einen weiteren Wagen zu überholen und vor dem Auto einzuscheren. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Ford-Focus-Kombi, mit dem eine 48-jähriger Mann in Richtung Bad Lippspringe fuhr.

Der Ford kam von der Straße ab und riss einen Wegweiser um. Das Auto blieb im Graben liegen. Der Audi schleuderte über hundert Meter weiter und kam unter der Brücke Mastbruchstraße völlig zerstört stehen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Verletzten. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurden die Verletzten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung auf. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B1 zwischen den Anschlussstellen Diebesweg und Dubelohstraße bis 10.00 Uhr gesperrt werden. Es kam zu starken Behinderungen und Staus im Berufsverkehr.

