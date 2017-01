POL-PB: Kindergarten-Einbrecher auf frischer Tat verhaftet

Paderborn-Sennelager (ots) - (mb) Die Polizei hat am späten Dienstagabend zwei Tatverdächtige (24/24) bei einem Einbruch in der St. Michael-KiTa an der Bielefelder Straße festgenommen. Die beiden in Staumühle lebenden Männer sitzen mittlerweile in U-Haft.

Die bislang vorliegenden Erkenntnisse in diesem Fall: Eine aufmerksame Anwohnerin hört kurz nach 23.00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Kindergarten und alarmiert die Polizei. Wenige Minuten später treffen mehrere Streifenteams am Tatort ein und umstellen das Gebäude. Im hinten Bereich entdecken die Beamten einen Rucksack mit Kameras und Laptoptaschen - offensichtlich zum Abtransport bereit gelegte Beute. Daneben liegt Einbruchswerkzeug. Ein Fenster an der Rückseite ist aufgebrochen. Die Polizisten betreten das Gebäude und durchsuchen die KiTa systematisch. Schränke und Türen stehen offen - einiges liegt davor. In einem Büro entdecken sie zwei Männer. Bei den Tatverdächtigen klicken die Handschellen. Beide haben noch weiteres Einbruchswerkzeug dabei. Sie werden ins Polizeigewahrsam nach Paderborn gebracht. Am Tatort sicheren die Beamten noch in der Nacht alle Spuren und stellen weitere Beweismittel sicher.

Am Mittwochvormittag vernimmt die Kripo die mutmaßlichen Einbrecher. Beide legen Geständnisse ab. Sie waren bislang mit kleineren Diebstahlsdelikten polizeilich aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft beantragt noch am Mittwoch Haftbefehle gegen die 24-jährigen Albaner. Nachmittags werden sie dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, der gegen beide Untersuchungshaft anordnet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell