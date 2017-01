POL-PB: Siebenjähriger von Auto erfasst

Delbrück (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Breslauer Straße ist am Montag ein siebenjähriger Junge verletzt worden. Gegen 15.05 Uhr fuhr ein 76-jähriger Mercedesfahrer auf der Breslauer Straße in Richtung Jakobstraße. Plötzlich lief ein Kind zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße. Der Junge wurde von der Front des laut Zeugenaussagen langsam fahrenden Mercedes erfasst und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Siebenjährige zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

