POL-PB: Frau im Bullenstall schwer verletzt

Delbrück (ots) - (mb) Bei Arbeiten in einem Bullenstall auf einem Hof in Westenholz ist eine Frau (55) am Montag von einem Bullen angegriffen und schwer verletzt worden.

Das Unglück ereignete sich gegen 10.30 Uhr, als die Tierbesitzerin im Stall die Gitter eines für den Bullen abgetrennten Areals aufstellte. Plötzlich griff der Bulle die Frau innerhalb des Pferchs an und verletzte sie schwer. Sie konnte sich mit Hilfe eines Zeugen (57) aus dem Pferch retten. Ein Notarzt versorgte die 55-Jährige am Unglücksort. Er konnte Lebensgefahr nicht ausschließen und begleitete den Transport in einem Rettungswagen, mit dem die Verletzte in eine Bielefelder Klinik gebracht wurde.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell