POL-PB: Zwei BMW's gestohlen

Paderborn (ots) - (mb) Letzte Woche sind in Schloß Neuhaus und Sande ein BMW X1 und ein 5er BMW gestohlen worden.

Der weiße X1, Baujahr 2013, wurde am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht an der Sander-Bruch-Straße nahe der Weisgutstraße am Fahrbahnrand geparkt. Am Freitagvormittag um 09.00 Uhr fiel der Diebstahl auf.

Zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 14.00 Uhr, wurde an der Memelstraße in Schloß Neuhaus ein grauer 5er BMW gestohlen. Die fast 10 Jahre alte Limousine hatte auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße gestanden.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell