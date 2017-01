POL-PB: Wohnungseinbruchdiebstahl

Büren (ots) - An einem freistehenden Einfamilienhaus im Kiefernweg wurde am Samstag zwischen 13:00 Und 21:30 Uhr ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt. Im Gebäude wurden alle Räumlichkeiten aufgesucht und Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell