POL-PB: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bad Lippspringe (ots) - Am Samstag brachen in der Zeit zwischen 18:15 und 21:40 Uhr bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße Hohe Kamp ein.Der oder die Täter kletterten in das 1. OG und hebelten dort ein Fenster auf. Im Gebäude wurden alle Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck in bisher unbekannter Höhe entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Paderborn, tel. 05251/3060.

