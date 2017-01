POL-PB: Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Lippspringe (ots) - Am Freitag in der Zeit zwischen 16:15 und 19 Uhr wurde in der Deplstraße das Schlafzimmerfenster eines freistehenden Einfamilienhauses aufgehebelt. Der oder die Täter durchwühlten alle Schränke und Behältnisse. Es wurden mehrere Uhren entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251/3060.

