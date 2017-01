POL-PB: Wohnungseinbrüche in Paderborn

Paderborn (ots) - Am Freitag zwischen 16 und 19 Uhr wurde bei einem Einfamilienhaus in der Straße Niedernhof die Scheibe des Wohnzimmers mit einem Stein eingeworfen. Der oder die Täter gelangten ins Haus, durchwühlten die Behältnisse und entwendeten Schmuck. Der Wert konnte bisher nicht beziffert werden.

Als der Inhaber einer Wohnung am Dr.-Rörig-Damm am Samstag gegen 19:30 Uhr nach Hause zurückkehrte, bemerkte er mehrere Personen auf seinem Balkon. Diese Personen flüchteten. Der GES will aber eine Person wiedererkannt haben. An der Balkontür konnten Aufbruchspuren festgestellt werden.Die Personen waren aber nicht in die Wohnung gelangt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell