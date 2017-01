POL-PB: Dieseldiebstahl in Steinhorst

Delbrück (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an zwei, auf dem Gelände einer Spedition in Delbrück-Steinhorst abgestellten Sattelzügen, die Tankdeckel aufgebrochen und vermutlich insgesamt mindestens ca. 1000 Liter Diesel entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Paderborn unter 05251/ 3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell