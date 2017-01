POL-PB: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Bad Lippspringe (ots) - Am Samstag befuhr ein 60jähriger Opel-Fahrer gegen 13.45 Uhr die Detmolder Straße in Bad Lippspringe in Richtung Schlangen. Ca. 50 m vor der Adolf-Kolping-Str. geriet er aufgrund unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und streifte hier mit seinem Pkw einen entgegenkommenden VW-Transporter, der von einer 40jährigen Frau geführt wurde. Trotz Ausweichens des Transporters kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 60jährige wurde einem Krankenhaus in Paderborn zugeführt, wo er vermutlich stationär verblieb. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000EUR.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell