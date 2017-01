POL-PB: Einbruch in Wohnhaus

Paderborn (ots) - (mb) An der Pankratiusstraße ist am Donnerstag tagsüber in ein Haus eingebrochen worden. Die Bewohner waren von 07.30 Uhr bis 19.30 Uhr nicht zuhause. In dieser Zeit brachen unbekannte Täter an der Rückseite des Hauses durch ein Fenster ein. Sie suchten in den Räumen nach Wertsachen, öffneten Schränke und Schubladen. Gestohlen wurden Tablet-PC's, Schmuck und ein Rucksack. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

