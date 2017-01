POL-PB: Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Eine Jugendliche und ein Mann sind als Radler bei Verkehrsunfällen verletzt worden.

Am Dienstag bog eine 66-jährige Renaultfahrerin gegen 18.30 Uhr aus der Kasseler Straße nach links auf den Busdorfwall ab. Sie übersah eine Radfahrerin, die den Überweg des Walls von der Bahnunterführung in Richtung Innenstadt nutzte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 17-Jährige und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen kam die Jugendliche ins Krankenhaus.

In Schloß Neuhaus fuhr ein 48-jähriger Ford-Transit-Fahrer am Freitag, gegen 06.50 Uhr, auf der Marienloher Straße in Richtung Schlossstraße. Unmittelbar nach dem Bahnübergang bog er nach links in die Seitenstraße ab. Im letzten Moment bemerkte er einen Elektroradfahrer (34), der parallel auf dem Radweg fuhr. Beide bremsten, wobei der Radler zur Seite kippte und eine Beinverletzung erlitt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell