POL-PB: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Büren (ots) - (mb) Auf einem Betriebsgelände im Gewerbegebiet West hat ein 52-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Der polnische Lastwagenfahrer hielt sich gegen 13.00 Uhr bei Ladearbeiten auf der Ladefläche seines Sattelzuges auf. Mit einem Gabelstapler wurden palettierte etwa sechs Meter lange Kunststoffprofile verladen. Als ein Profilstapel umkippte stürzte der Lkw-Fahrer von der Ladefläche und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde am Unglücksort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell