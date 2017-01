POL-PB: Einbruch in Gaststätte

Altenbeken-Buke (ots) - (mb) An der Dorfstraße ist in der Nacht zu Mittwoch in eine Gaststätte eingebrochen worden. Die Täter hebelten nach 23.30 Uhr ein Fenster auf und kletterten in das Lokal. Sie brachen zwei Spielautomaten auf und entwendeten das Münzgeld aus den Geldkassetten. Die Tat fiel am Mittwochvormittag auf. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

