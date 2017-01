POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Büren (ots) - (mb) An der Baruther Straße sowie der Charentoner Straße sind am Mittwoch Einbrüche in Wohnhäuser verübt worden.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Baruther Straße waren zwischen 09.00 Uhr und 11.20 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum gelangten die Einbrecher über den Zaun an der Rückseite auf das Grundstück und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf Sie stiegen ein und durchsuchten alle Räume nach Wertsachen. Gestohlen wurden Kameras, Festplatten und andere Kleingeräte.

An der Charentoner Straße wurde der Einbruch in ein Haus gegen 18.20 Uhr entdeckt. Auch hier war ein Fenster aufgehebelt worden. Die Täter waren allerdings nicht eingestiegen. Möglicherweise wurden sie gestört.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell