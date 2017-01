POL-PB: Betrügerische Enkelin fordert hohe Summe

Paderborn (ots) - (mb) Eine Enkeltrick-Betrügerin hat am Mittwochvormittag versucht, von einem Seniorenehepaar (69/72) eine hohe fünfstellige Summe zu ergaunern. Der Anruf ging gegen 10 Uhr in der Wohnung an der Riemekestraße ein. Eine Frau behauptete, die Enkelin zu sein. Wegen einer Auktion brauche sie dringend mehrere 10.000 Euro. Als die Angerufenen angaben, soviel Geld nicht zu haben, fragte die Betrügerin nach Gold und anderen Wertsachen. Die Angerufenen legten auf und meldeten sich nachmittags bei der Polizei. Möglicherweise sind noch weitere betrügerische Anrufe im Raum Paderborn erfolgt. Die vermeintlichen Opfer werden gebeten, sich bei der Polizei melden: Telefon 05251/3060. Bislang ist kein vollendeter Fall bekannt geworden.

Die Polizei rät:

- Immer misstrauisch sein! - Niemals Geld an Fremde zu übergeben, egal was diese vorher erzählt oder gemacht haben. - Beim kleinsten Zweifel selber zurückrufen und mit den Kindern oder Enkeln Kontakt aufnehmen. - Sofort die Polizei über den Notruf 110 informieren, wenn ein Betrugsversuch vorliegt!

