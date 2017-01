POL-PB: Radlerin mit Bulli kollidiert

Salzkotten (ots) - (mb) Auf der Thüler Straße ist am Mittwoch ein Bulli mit einer Radlerin kollidiert. Die 33-jährige Radfahrerin fuhr gegen 11.45 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg an der Thüler Straße stadtauswärts. An der Einmündung Schwabenweg kam es zum Zusammenstoß mit einem Bulli, mit dem eine 49-Jährige auf die Thüler Straße einbiegen wollte. Beide hatten sich zu spät gesehen. Durch die Kollision stürzte die Radlerin und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell