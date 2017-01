POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn (ots) - (mb) Am Rochusweg ist am Dienstag tagsüber in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Eine Nachbarin, die sich während des Urlaubs der Besitzer um das Einfamilienhaus kümmerte, entdeckte den Einbruch gegen 20.40 Uhr. Vormittags war noch alles unbeschädigt. Durch ein Kellerfenster waren der oder die Täter in das Haus gelangt und hatten Schränke und Schubladen durchsucht. Was im Einzelnen entwendet wurde, steht noch nicht fest. Gegen 17.30 Uhr hatte ein anderer Nachbar zwei fremde junge Männer mit schwarzen Kapuzenjacken in Tatortnähe beobachtet. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen ist unklar. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell