POL-PB: Trecker kippt in den Graben

Hövelhof (ots) - (mb) Auf der Detmolder Straße ist am Dienstag ein Traktorfahrer verunglückt. Der 67-Jährige fuhr gegen 11.40 Uhr in Richtung Riege. Aus unbekannter Ursache geriet der Ackerschlepper auf die Bankette und kippte in den Graben. Leicht beschädigt blieb der Trecker auf der Seite liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

