POL-PB: Unfall auf Zebrastreifen - Säugling fällt aus Kinderwagen

Delbrück (ots) - (mb) Ein knapp vier Monate alter Säugling ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Langestraße aus dem Kinderwagen gestürzt. Die 31-jährige Mutter schob ihren Sohn im Kinderwagen auf dem Gehweg an der Langestraße. Den Fußgängerüberweg in Höhe der Schulstraße nutzte sie, um die Straßenseite zu wechseln. Auf dem Zebrastreifen erfasste ein Ford Focus den Kinderwagen. Die 58-jährige Autofahrerin war in Richtung Oststraße unterwegs und hatte nicht angehalten. Durch die Kollision kippte der Kinderwagen um, und der Säugling fiel auf die Straße. Die Mutter stürzte ebenfalls. Beide zogen sich nur leichte Verletzungen zu und konnten selbständig zum Arzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell