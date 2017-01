POL-PB: Autofahrer übersieht Radler mit Sozia - Vater und Tochter verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring sind am Dienstag ein Mann und ein fünfjähriges Mädchen verletzt worden.

Gegen 08.00 Uhr fuhr ein 50-jähriger Radfahrer auf dem linken Gehweg am Piepenturmweg stadtauswärts. Auf dem Gepäckträger saß ungesichert seine fünfjährige Tochter. Beim Überqueren des Berliner Rings über die Fußgängerfurt kam es zur Kollision mit einem Ford S-Max. Der Fordfahrer war auf dem Piepenturmweg stadteinwärts gefahren und an der Kreuzung nach rechts in Richtung Benhauser Straße abgebogen. Das querende Fahrrad hatte der 38-Jährige übersehen. Die Radnutzer stürzten und verletzten sich leicht. Vater und Tochter wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell