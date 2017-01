POL-PB: Einbruch in Gaststätte

Paderborn (ots) - (mb) Am Dr.-Rörig-Damm ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Einbruch in ein Gasthaus verübt worden. Zwischen 22.00 Uhr und 07.15 Uhr wurde ein Fenster zum Büro des Restaurants mit Hotel aufgebrochen. Der oder die Täter stiegen in den Raum ein und rissen einen Möbeltresor auf der Befestigung. Mit dem Safe flüchteten die Einbrecher aus dem Haus. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell