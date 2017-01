POL-PB: Frontal gegen Baum

Lichtenau (ots) - (mb) Auf der B68 ist am Montag ein 68-jähriger Mercedesfahrer verunglückt. Der Senior fuhr gegen 13.35 Uhr von Lichtenau in Richtung Paderborn. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang verlor er infolge eines Hustenanfalls die Kontrolle, geriet nach rechts auf die Bankette und prallte frontal gegen einen Baum. Das Auto blieb mit Totalschaden liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell