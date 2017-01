POL-PB: Vorfahrt missachtet

Borchen-Alfen (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall Am Kleeberg hat eine Autofahrerin am Montag Verletzungen erlitten. Gegen 06.55 Uhr fuhr ein 21-jähriger Ford-Mondeo-Fahrer auf dem Judenweg in Richtung Gallihöhe. An der Kreuzung Am Kleeberg missachtete er das Stoppzeichen und übersah einen Audi A3, mit dem eine 50-jährige Frau aus Richtung Alfen kam. Durch die Kollision kamen beide Wagen von der Straße ab und blieben an einer Böschung stehen. Die Audifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell