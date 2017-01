POL-PB: Jugendliche stürzt mit Fahrrad

Bad Lippspringe (ots) - (mb) Bei einem Sturz auf Glatteis hat sich eine 14-jährige Radlerin am Montagmorgen Verletzungen zugezogen. Die Schülerin radelte gegen 07.20 Uhr auf dem Geh-/Radweg am Thunebach in Richtung An der Jordanquelle. Am Stichweg zum Amselweg bog sie nach links ab. Dabei rutschte das Fahrrad auf einer Eisfläche weg und die Jugendliche stürzte. Sie zog sich eine Beinverletzung zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell