POL-PB: Einbrüche in Paderborn

Paderborn (ots) - (ob) Mehrere Einbrüche wurden am Freitag und Samstag in Paderborn verübt. Am Freitagnachmittag, im Zeitraum von 17 Uhr bis 19.15 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Einwerfen der Terrassentürscheibe in ein Einfamilienhaus an der Fechtelerstraße ein. Entwendet wurden Elektronikgeräte sowie eine Armbanduhr.

Gleich zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf der Töterloh waren am Samstag in der Zeit von 16.20 Uhr bis 22 Uhr das Ziel von Einbrechern. Im Tatzeitraum wurde in die beiden Erdgeschoßwohnungen des Mehrfamilienhauses eingebrochen. Bei einer Wohnung drangen die Täter durch Aufhebeln des Wohnzimmerfensters ein. Bei der anderen Wohnung wurde die Terrassentür aufgehebelt. Entwendet wurden auch hier Uhren und Elektronikgeräte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 05251-3060 entgegen.

