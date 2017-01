POL-PB: Wintereinbruch im Südkreis

Kreis Paderborn (ots) - (mb) In den Höhenlagen des Kreises hat am Freitagvormittag heftiger Schneefall den Verkehr teilweise zum Erliegen gebracht. Es kam zu zehn Glätte bedingten Verkehrsunfällen - alle ohne Verletzte. Einige Straßen waren bis in die Mittagsstunden dicht.

Das angekündigte Unwetter blieb in der Nacht aus. Regen und Schneeregen ging in den Morgenstunden südlich von Paderborn in heftigen Schneefall über. Ab 07.00 Uhr blieben die Niederschläge auch auf den Straßen liegen und in wenigen Minuten behinderten geschlossene Schneedecken den Berufsverkehr. Dazu türmten sich in freien Lagen Schneewehen auf. Rund um Bad Wünnenberg und Haaren standen Lastwagen quer, sodass der Verkehr zeitweise still stand. Auch die Buslinien wurden teilweise eingestellt. Davon war auch der Schülerverkehr betroffen. Einige Straßen bei Büren, u.a. die Eickhoffer Straße und der Kleiner Hellweg, mussten vorübergehend gesperrt werden, weil sie nicht mehr passierbar waren. Bis Mittag ereigneten sich zehn Verkehrsunfälle bei Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Altenbeken und Paderborn-Dahl. Meistens landeten Autos oder Lastwagen im Graben. Es blieb ausnahmslos bei Blechschäden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 30.000 Euro. Ab Mittag entspannte sich die Verkehrssituation, nachdem der Schneefall endete. Auf einigen Straßen herrschen auch am Nachmittag noch winterliche Verhältnisse.

