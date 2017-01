POL-PB: Nach Überholmanöver auf Schneematsch verunglückt

Lichtenau-Grundsteinheim (ots) - (mb) Bei einem Alleinunfall auf der B68 hat ein 18-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen Verletzungen erlitten. Der junge Fahrer fuhr gegen 07.30 Uhr mit einem Opel Corsa von Lichtenau in Richtung Paderborn. Auf der zweispurigen Steigungsstrecke zwischen Grundsteinheim und Dörenhagen überholte er einen Bus. Beim Einscheren geriet der Corsa auf Schneematsch ins Schleudern. Der Wagen prallte gegen die Leitplanken am rechten Straßenrand und schleuderte dann über die gesamte Straße nach links, kam rückwärts von der Straße ab und blieb mit Totalschaden an der Böschung liegen. Der 18-Jährige erlitt eine Schock musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell