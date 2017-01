POL-PB: Radfahrerin stürzt über umgekippten Bauzaun

Hövelhof (ots) - (mb) Bei einem Fahrradunfall auf dem Radweg an der Allee hat eine 64-jährige Radfahrerin am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Die Radlerin war gegen 05.25 Uhr auf dem Weg zur Arbeit und fuhr auf dem Radweg an der Allee von der Delbrücker Straße aus ortseinwärts. Kurz vor der Einmündung Ansgarstraße war ein Bauzaun über Nacht durch eine Windböe umgekippt und ragte in den Radweg. Die Radlerin stürzte über das Gitterelement und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie fuhr noch bis zur Arbeitsstelle und wurde von dort aus mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell