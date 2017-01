POL-PB: Radfahrer schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße hat ein 72-jähriger Radfahrer am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Gegen 12.25 Uhr fuhr ein 88-jähriger Audifahrer auf der Bielefelder Straße stadtauswärts. An der Einmündung Savignystraße bog er nach links ab und übersah einen auf dem Radweg stadteinwärts entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zur Kollision, wobei der 72-Jährige stürzte und mit seinem ungeschützten Kopf aufschlug. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden.

