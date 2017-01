POL-PB: Unfälle bei Schneefall

Bei Dörenhagen schleuderte ein Kleinlaster in der Graben. Bild-Infos Download

Borchen-Dörenhagen (ots) - (mb) Am Dienstagvormittag kam es durch Schneefall im Paderborner Südkreis zu Verkehrsbehinderungen. Es ereigneten sich drei Verkehrsunfälle auf winterglatten Straßen.

Auf der B68 bei Borchen-Dörenhagen geriet ein Kleinlaster aus Dortmund gegen 10.00 Uhr bei Schnee bedeckter Straße ins Schleudern und rutschte in den Graben. Der Kastenwagen kippte auf die Seite und blieb stark beschädigt liegen. Den 46-jährigen Fahrer brachte der Rettungsdienst vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Er blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass an dem verunglückten Fahrzeug Sommerreifen montiert waren. Dafür sind jetzt 120 Euro Bußgeld und ein Punkt fällig.

Bei zwei weiteren Unfällen in Bad Wünnenberg und Haaren blieb es bei geringen Blechschäden.

