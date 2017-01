POL-PB: Stoppschild missachtet - Autofahrerin schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots) - (mb) Am Montag hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung am Kleehof schwere Verletzungen erlitten. Ein 43-jähriger Ford-Kuga-Fahrer fuhr gegen 18.25 Uhr auf der Josefstraße von Bad Lippspringe in Richtung Kleehof. An der Kreuzung achtete er nicht auf das Stoppzeichen und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Dabei prallte der Wagen frontal gegen die rechte Seite eines Toyota Yaris, mit dem eine 56-jährige Frau auf der L814 von Neuenbeken in Richtung Marienloh fuhr. Der Kleinwagen wurde in ein Wäldchen geschleudert und blieb mit Totalschaden liegen. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Fordfahrer blieb unverletzt, sein Auto wurde erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden liegen bei etwa 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell