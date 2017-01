POL-PB: Auto ausgewichen und in Leitplanken geschleudert

Paderborn (ots) - (mb) Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall auf der B1 wegen Fahrerflucht. Am Samstag fuhr ein 27-jähriger Chrysler-Voyager-Fahrer gegen 14.35 Uhr auf der B1 von Bad Lippspringe in Richtung Elsen. In Höhe des Fußballstadions kam ihm ein schwarzes Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Der Chryslerfahrer wich aus und geriet ins Schleudern. Das Auto driftete nach links über die Gegenfahrbahnen und prallte frontal gegen die Leitplanken. Mit Totalschaden blieb der mit zwei Erwachsenen und drei Kindern besetzte Van stehen. Verletzt wurde niemand. Das schwarze Auto hielt nach 200 Metern an, fuhr dann aber in Richtung Bad Lippspringe davon. Es soll sich um einen neueren Pkw in der Größe eines VW Golf handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell