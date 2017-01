POL-PB: Einladung zum Pressetermin - Einführung der Initiative "Kurve kriegen"

Paderborn (ots) - Einladung zum Pressetermin

Einführung der Initiative "Kurve kriegen"

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung

Die NRW-Initiative "Kurve kriegen" soll gefährdete Kinder vor kriminellen Karieren bewahren und zeigt erste Erfolge in einigen Polizeibehörden. Jetzt wird die Initiative in enger Zusammenarbeit von Polizei und Jugendämtern auch in Paderborn umgesetzt. Eine pädagogische Fachkraft vom Caritasverband ist eingestellt und hat die Arbeit in der Polizeidienststelle an der Ferdinandstraße aufgenommen. In einem Kooperationsvertrag sind die gemeinsamen Aufgaben vereinbart worden, damit auch im Kreis Paderborn Minderjährige rechtzeitig die "Kurve kriegen".

Die Vereinbarung wird in einer Feierstunde mit rund 30 Gästen von Landrat Manfred Müller als Leiter der Kreispolizeibehörde und Verantwortlicher für das Kreis-Jugendamt sowie Bürgermeister Michael Dreier für das Jugendamt der Stadt Paderborn unterzeichnet.

Neben den Behördenleitern werden NRW-Landeskriminaldirektor Dieter Schürmann und der Vorstand des Caritasverbands Paderborn, Patrick Wilk, sprechen.

Termin: Donnerstag, 12.01.2017, 10.00 Uhr Polizeidienststelle Ferdinandstraße 26-28, Paderborn, 3. Etage, Raum 318

