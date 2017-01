POL-PB: Verkehrsunfälle im Kreis Paderborn von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen

33102 Paderborn (ots) - (gh) Die extreme Witterungslage bescherte der Polizei Paderborn ab Samstagmittag ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Das gesamte Kreisgebiet war von der Eisglätte betroffen. In der Zeit von Samstag, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, ereigneten sich im Kreis Paderborn aufgrund der Straßenglätte insgesamt 52 Verkehrsunfälle. Bei drei Unfällen wurden zwei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt.

Salzkotten L637 / Kreuzung Mackeloh, Samstag, 07.01.2017, 13:40 Uhr

Ein 39-Jähriger aus Geseke befuhr mit seinem Audi die Straße Mackeloh in Fahrtrichtung L 637, um diese zu überqueren. Beim Überqueren übersah er zunächst den von rechts kommenden VW Polo einer 25-Jährigen aus Büren. Trotz eingeleiteter Bremsung kam er aufgrund der Straßenverhältnisse nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden die Polofahrerin schwer und der Audifahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeugführer mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000,00 EUR.

Salzkotten, B 1 / Salzkottener Straße, Samstag, 07.01.2017, 16:30 Uhr

Zur Unfallzeit fuhr eine 43-Jährige aus Rüthen mit ihrem Toyota auf der Salzkottener Straße in Richtung Salzkotten. Im Bereich Gut Warthe kam sie aufgrund der Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr teilweise durch den Straßengraben, bevor sie zum Stehen kam. Dabei wurden zwei ihrer Beifahrer leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Toyota entstand ein Sachschaden von ca. 4000,00 EUR.

Bad Lippspringe, L814, Feldmark, Samstag, 07.01.2017, 18:15 Uhr

Ein 26-jähriger Bad Lippspringer befuhr mit seinem Fiat Panda die L814 (Feldmark) von Bad Lippspringe kommend in Fahrtrichtung Neuenbeken. Ca. 500 Meter vor dem Kleehof kam er mit seinem PKW aufgrund der Glätte nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stillstand. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 EUR.

