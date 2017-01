POL-PB: Von der Sonne geblendet - Autofahrer übersieht rote Ampel am Fußgängerüberweg

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Rathenaustraße ist am Donnerstag ein Fußgänger verletzt worden.

Gegen 13.20 Uhr wollte ein 50-jähriger Fußgänger auf dem Fußgängerüberweg in Höhe der Theodor-Heuss-Straße die Rathenaustraße in Richtung Riemekepark überqueren. Als die Fußgängerampel auf grün schaltete, ging der Mann los. Auf der Fahrbahn wurde er vom Außenspiegel eines in Richtung Bahnhofstraße fahrenden Peugeot erfasst und leicht verletzt. Ein weiterer Fußgänger konnte rechtzeitig zurückspringen. Der 64-jährige Autofahrer gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet, die rote Ampel übersehen zu haben. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

