POL-PB: Neuer Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurs startet - Polizeikommissarin und Judotrainerin trainieren Mädchen

Kriminalhauptkommissarin Sandra Wiegard (l.) und Judotrainerin Elisabeth Tegetmeier trainieren mit Mädchen ab 13 Jahren (Foto: mb) Bild-Infos Download

Paderborn (ots) - (mb) Ab Anfang Februar bietet die Paderborner Polizei in Kooperation mit dem Sportverein TV 1875 Paderborn e.V. wieder einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Mädchen ab 13 Jahren an.

Unter Anleitung von Judotrainerin Elisabeth Tegetmeier lernen die Mädchen, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Sie üben Möglichkeiten der Reaktion und Handlungsstrategien, um sich gegen belästigende und gewalttätige Angriffe zu wappnen. Dazu werden einfache, aber effektive Selbstverteidigungstechniken trainiert. Sandra Wiegard, Kriminalhauptkommissarin im Kriminalkommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz der Polizei Paderborn, unterstützt die Judotrainerin und informiert die Teilnehmerinnen über Taten, Täter und Rechte. So verstehen sich die Kurse als eine Kombination von Theorie und Praxis, um selbstbewusstes, Grenzen ziehendes Verhalten zu erlernen. Denn oftmals genügen schon das Zeigen von Selbstbewusstsein und Stärke, eine konsequente Reaktion und ein "opferuntypisches" Auftreten, um Belästigungen oder Bedrohungen abzuwenden und Gewalttaten zu verhindern.

Der Kurs für Mädchen ab 13 Jahren findet ab dem 1. Februar 2017 sechsmal mittwochs von 17.00 bis 19.00 Uhr in der Sporthalle des Pelizaeus-Gymnasiums in Paderborn statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro pro Teilnehmerin. Anmeldungen unter der Telefonnummer 05251/3063900 beim Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz oder per Email an sandra.wiegard@polizei.nrw.de möglich.

Foto:

Kriminalhauptkommissarin Sandra Wiegard (l.) und Judotrainerin Elisabeth Tegetmeier trainieren mit Mädchen ab 13 Jahren (Foto: mb)

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell