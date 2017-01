POL-PB: Dieb schlägt Autoscheiben ein

Salzkotten (ots) - (mb) In den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag sind im Stadtgebiet fünf Autos aufgebrochen worden. In allen Fällen hatte der Täter eine Scheibe eingeschlagen. Einmal wurde ein Tatverdächtiger gesehen.

Zwei Taten fielen am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz am Krankenhaus an der Dr.-Krismann-Straße auf. Aus einem Auto wurden Zigaretten gestohlen. In der gleichen Nacht schlug der Täter auch an der Marktstraße zu. Hier fehlte eine Werkzeugtasche aus einem geparkten Fahrzeug.

Am Mittwochabend hörte eine Anwohnerin der Schützenstraße gegen 21.35 Uhr verdächtige Geräusche von der Straße und entdeckte eine Person, die sich mit einem Werkzeug an einem Audi zu schaffen machte. Als der Mann die Zeugin bemerkte, flüchtete in Richtung Vielser Straße und verschwand im Park in Richtung Am Stadtgraben. Der Tatverdächtige, südländischer Typ mit dunklen Haaren, soll etwa 25 Jahre alt und zirka 175 cm groß sein. Er trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Stoffhose mit hellen Streifen an den Seiten und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Aus dem Auto wurde eine Einkaufstasche entwendet.

In Upsprunge an der Kirchstraße wurde im Laufe der Nacht ein Portmonee aus einem Passat gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

