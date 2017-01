POL-PB: Diebe im Umkleideraum

Paderborn (ots) - (mb) In den Umkleideräumen der Sporthalle an der Goerdelerstraße haben am Mittwochabend Diebe zugeschlagen. Zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr machten sich unbekannte Täter an der Kleidung von zwei Männern zu schaffen, die beim Training waren. Aus deren Jacken wurden ein Portmonee sowie ein Autoschlüssel gestohlen. Mit dem Autoschlüssel öffneten die Diebe das auf dem Parkplatz stehende Fahrzeug eines Opfers und stahlen daraus zwei Handys. Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell