POL-PB: Farbschmierereien an B1-Gabionen

Paderborn-Wewer (ots) - (mb) Auf rund 25.000 Euro wird der Sachschaden durch aktuelle Graffiti-Schmierereien auf der Lärmschutzwand an der B1 in Höhe Gut Warthe geschätzt. Über viele Quadratmeter haben unbekannte Sprayer mit Sprühlack mannshohe Schriftzüge auf die Gabionenfassade aufgebracht. Die Sachbeschädigungen wurden am Montag entdeckt. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Möglicherweise helfen die "Tags", also die "Unterschrift" der Sprayer, rechts und links der eigentlichen Graffitis bei der Identifizierung der Täter. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell