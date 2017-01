POL-PB: Verletzte bei Glätteunfällen

Kreis Paderborn (ots) - (mb) Straßenglätte und nicht angepasste Geschwindigkeit haben am Mittwoch und am Donnerstag zu drei Verkehrsunfällen mit insgesamt drei teils schwer verletzten Autoinsassen geführt.

Am Mittwoch, gegen 22.40 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Daihatsufahrer in Delbrück auf der Straße Knochenhorst in Richtung Am Bauhof. Auf spiegelglatter Straße geriet er ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen prallte frontal gegen einen Baum und blieb mit Totalschaden liegen. Fahrer und Beifahrer (45) erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht.

Um 00.20 Uhr kam in Salzkotten ein Autofahrer in Höhe der Schützenhalle von der glatten Upsprunger Straße ab und prallte gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand. Es bleib bei Sachschäden.

Auf der L776 bei Büren-Eickhoff fuhr eine 50-jährige Opel-Corsa-Fahrerin gegen 09.30 Uhr in Richtung Paderborn. Sie verlor auf der glatten Straße die Kontrolle und driftete in den rechten Graben. Das Auto überschlug sich und kam mit Totalschaden zum Stillstand. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus nach Geseke.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell