POL-PB: Einbrüche in Steinhausen und Niederntudorf

Büren/Salzkotten (ots) - (mb) Am Dienstag sind Einbrecher während der Abwesenheit von Bewohnern in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen.

Die Bewohner eines Hauses an der Josefstraße in Steinhausen waren tagsüber nicht daheim. Als sie gegen 19.20 Uhr nach Hause kamen, entdeckten sie den Einbruch. Durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür waren der oder die Täter ins Haus gelangt und hatten nach Wertsachen gesucht. Entwendet wurden Schmuck, Bargeld sowie ein Notebook und ein Smartphone.

Zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr waren die Bewohner eines Hauses Zum Hasenfeld in Niedertudorf außer Haus. In dieser Zeit drangen Einbrecher durch eine Terrassentür ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Beute war in diesem Fall Schmuck.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell